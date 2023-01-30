Росіяни атакували три громади Сумщини

Попередньо, в усіх випадках обійшлось без жертв та руйнувань.

Протягом дня 30 січня російські окупанти атакували три громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня ворог здійснив обстріли Білопільської та Есманьської громад. Було зафіксовано 18 прильотів. Також росіяни скидали на територію Великописарівської громади вибухові пристрої (типу ВОГ).

Росіяни обстріляли Есманську громаду з мінометів, зафіксовано 7 прильотів. Також був ще 1 прильот, тип обстрілу не встановлений.

Білопільську громаду обстріляли з артилерії, 10 прильотів.

Крім того, на Великописарівську громаду росіяни скинули з БПЛА 8 ВОГів.

Нагадаємо, російські окупанти 30 січня обстріляли населені пункти Чернігівської області з мінометів та артилерії.