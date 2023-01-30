МОК обурений критикою з боку України

На думку організації, звинувачення з боку України є наклепницькими.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відкинув звинувачення з боку українських офіційних осіб у розпалюванні війни.

Про це повідомляє Reuters.

“МОК рішуче відкидає ці та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії”, - заявляє МОК.

Критика в бік МОК прозвучала після його заяви, що росіянам потенційно можуть дати можливість відібратися на Олімпіаду в Парижі 2024 року.

Зокрема, радник президента України Михайло Подоляк заявив, що присутність Росії на Іграх означатиме надання країні “платформи для сприяння геноциду”.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав до кампанії, щоб не допустити російських спортсменів до змагань у Парижі.

Нагадаємо, міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук відреагував на можливий допуск російських та білоруських спортсменів на міжнародні турніри, включаючи найближчі Олімпійські ігри-2024 у Парижі. "Не можу уявити подібний сценарій. Польща та Великобританія перебувають в авангарді зусиль щодо створення міжнародної коаліції проти участі Росії та Білорусі в Олімпіаді наступного року", - сказав він.