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Українець Марусяк оновив рекорд України з дальності стрибка з трампліну

Євген посів на етапі Кубка світу 26-е місце.

Українець Марусяк оновив рекорд України з дальності стрибка з трампліну
Фото: EPA/UPG

Українець Євген Марусяк оновив рекорд України щодо дальності стрибка з трампліну, повідомляє Sportarena.com.

На етапі Кубка світу в австрійському Бад-Мітерндорфі 22-річний спортсмен тричі стрибнув більш ніж на 200 метрів. У двох найкращих спробах він показав 210 метрів. Це новий рекорд України.

Також це також найкращий результат України на Кубку світу за 12 років.

За підсумками двох раундів Марусяк фінішував 26-м та набрав перші очки у залік світового рейтингу. А переможцем етапу став Гальвор Гранеруд із Норвегії.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2022 Марусяк посів 47-е місце.

Стрибки з трампліну. Кубок світу. Бад-Мітерндорф (Австрія).

  1. Гальвор Гранеруд (Норвегія) – 455.5 балів
  2. Тімо Зайц (Словенія) – 451.4
  3. Стефан Крафт (Австрія) – 446.4.

  • 26. Євген Марусяк (Україна) – 344.6.
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