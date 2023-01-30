Українець Марусяк оновив рекорд України з дальності стрибка з трампліну

Українець Євген Марусяк оновив рекорд України щодо дальності стрибка з трампліну, повідомляє Sportarena.com.
На етапі Кубка світу в австрійському Бад-Мітерндорфі 22-річний спортсмен тричі стрибнув більш ніж на 200 метрів. У двох найкращих спробах він показав 210 метрів. Це новий рекорд України.
Також це також найкращий результат України на Кубку світу за 12 років.
За підсумками двох раундів Марусяк фінішував 26-м та набрав перші очки у залік світового рейтингу. А переможцем етапу став Гальвор Гранеруд із Норвегії.
Нагадаємо, на Олімпіаді-2022 Марусяк посів 47-е місце.
Стрибки з трампліну. Кубок світу. Бад-Мітерндорф (Австрія).
- Гальвор Гранеруд (Норвегія) – 455.5 балів
- Тімо Зайц (Словенія) – 451.4
- Стефан Крафт (Австрія) – 446.4.
…
- 26. Євген Марусяк (Україна) – 344.6.