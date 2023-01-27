Основний склад збірної України з біатлону невдало виступив у спринті на чемпіонаті Європи

Слідом за жінками свою спринтерську гонку на чемпіонаті Європи з біатлону у швейцарському Ленцергайді провели і чоловіки.

Переможцем став норвежець Ерлен Б'єнтегор, який не допустив жодного промаху на двох вогневих рубежах.

Набагато швидше за свого співвітчизника був на дистанції Веб'єрн Соєрум, проте два промахи на стрільбищі відкинуло норвежця на друге місце.

Замкнув п'єдестал ветеран біатлонного цеху Андрейс Расторгуєвс із Латвії.

Збірна України, яка на відміну від своїх суперників представлена на турнірі першим складом, у спринті не вразила.

Найкращий з українців – Богдан Цимбал замкнув другий десяток.

Чемпіонат Європи. Чоловіки, спринт (10 км).

Ерлен Б'єнтегор (Норвегія) - 24:57.3 (0+0); Веб'єрн Соерум (Норвегія) +11.5 (0+2); Андрейс Расторгуєвс (Латвія) +44.0 (0+1);

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