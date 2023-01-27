Анастасія Меркушина у драматичній боротьбі здобула "золото" чемпіоната Європи з біатлону

На чемпіонаті Європи з біатлону у швейцарському Ленцергайді відбулася спринтерська гонка у жінок.
Найкращий час показала Анастасія Меркушина.
28-річна українка чисто відстріляла на двох вогневих рубежах і на пів секунди випередила срібну призерку, шведку Тільду Йоханссон, яка допустила один промах на "лежці".
Також, як і чемпіонка, не допустила жодного промаху на вогневих рубежах Ванесса Хінц. Проте німецька біатлоністка програла ногами українці 1,8 секунди.
Решта українок виступила посередньо. Особливо неприємно здивувала Юлія Джима, яка допустила 3 промахи.
Спринт. Жінки.
- Анастасія Меркушина (0+0) 23:14,5
- Тільда Йоханссон (1+0) +0,5
- Ванесса Хінц (0+0) +1,8.
...
- 22. Ганна Кривонос (0+1) +1:26,0
- 39. Юлія Джима (1+2) +1:58,7
- 52. Любов Кип'яченкова (2+1) +2:11,5
- 55. Олена Білосюк (1+2) +2:14,8.