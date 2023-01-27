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Анастасія Меркушина у драматичній боротьбі здобула "золото" чемпіоната Європи з біатлону

Українка найшвидше пробігла спринт.

Анастасія Меркушина у драматичній боротьбі здобула "золото" чемпіоната Європи з біатлону
Анастасія Меркушина

На чемпіонаті Європи з біатлону у швейцарському Ленцергайді відбулася спринтерська гонка у жінок.

Найкращий час показала Анастасія Меркушина.

28-річна українка чисто відстріляла на двох вогневих рубежах і на пів секунди випередила срібну призерку, шведку Тільду Йоханссон, яка допустила один промах на "лежці".

Також, як і чемпіонка, не допустила жодного промаху на вогневих рубежах Ванесса Хінц. Проте німецька біатлоністка програла ногами українці 1,8 секунди.

Решта українок виступила посередньо. Особливо неприємно здивувала Юлія Джима, яка допустила 3 промахи.

Спринт. Жінки.

  1. Анастасія Меркушина (0+0) 23:14,5
  2. Тільда Йоханссон (1+0) +0,5
  3. Ванесса Хінц (0+0) +1,8.

...

  • 22. Ганна Кривонос (0+1) +1:26,0
  • 39. Юлія Джима (1+2) +1:58,7
  • 52. Любов Кип'яченкова (2+1) +2:11,5
  • 55. Олена Білосюк (1+2) +2:14,8.
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