Глава комітету спортсменів Норвегії несподівано підтримала допуск росіян до міжнародних турнірів

Якобсен не має значення, який у спортсмена паспорт.

Олімпійська чемпіонка з лижних гонок, голова комітету спортсменів Норвегії Астрід Якобсен виступила за допуск російських спортсменів на міжнародні турніри, повідомляє xsport.ua з посиланням на NRK.

Якобсен заявила про це під час зустрічі з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Астрід висловила думку, що спортсменам не слід забороняти брати участь у міжнародних стартах на підставі того, який у них паспорт.

Раніше МОК заявив про намір розглянути допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних стартів у нейтральному статусі.