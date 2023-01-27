Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний
Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
ГоловнаСпорт

Глава комітету спортсменів Норвегії несподівано підтримала допуск росіян до міжнародних турнірів

Якобсен не має значення, який у спортсмена паспорт.

Олімпійська чемпіонка з лижних гонок, голова комітету спортсменів Норвегії Астрід Якобсен виступила за допуск російських спортсменів на міжнародні турніри, повідомляє xsport.ua з посиланням на NRK.

Якобсен заявила про це під час зустрічі з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Астрід висловила думку, що спортсменам не слід забороняти брати участь у міжнародних стартах на підставі того, який у них паспорт.

Раніше МОК заявив про намір розглянути допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних стартів у нейтральному статусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також