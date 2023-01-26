IBU не повертатиме російських біатлоністів на міжнародні змагання після заяви МОК

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) поки що не планує розглядати питання допуску російських та білоруських спортсменів до участі у турнірах під егідою організації.

"Ми, звичайно, взяли до уваги нещодавнє комюніке МОК.

Щодо ситуації за участю російських та білоруських спортсменів, то конгрес IBU у вересні минулого року прийняв дуже чітке рішення не допускати участі будь-яких російських чи білоруських спортсменів чи офіційних осіб у наших міжнародних змаганнях доти, доки не зміняться обставини.

Ці заходи було вжито для захисту цілісності наших змагань та безпеки наших спортсменів.

Звичайно, в довгостроковій перспективі IBU відкрито для діалогу про те, як реінтегрувати російських та білоруських спортсменів у наші змагання, але, враховуючи поточну ситуацію в Україні, причини, що призвели до вирішення конгресу, все ще дійсні і ще не настав час переглядати це рішення, - говориться в заяві організації.

Напередодні у МОК повідомили, що розглянуть можливість допуску російських та білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі, але за однієї умови.