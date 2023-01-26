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IBU не повертатиме російських біатлоністів на міжнародні змагання після заяви МОК

Міжнародний союз біатлоністів не змінить свого рішення.

IBU не повертатиме російських біатлоністів на міжнародні змагання після заяви МОК
Артем Прима (№6)
Фото: EPA/UPG

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) поки що не планує розглядати питання допуску російських та білоруських спортсменів до участі у турнірах під егідою організації.

"Ми, звичайно, взяли до уваги нещодавнє комюніке МОК.

Щодо ситуації за участю російських та білоруських спортсменів, то конгрес IBU у вересні минулого року прийняв дуже чітке рішення не допускати участі будь-яких російських чи білоруських спортсменів чи офіційних осіб у наших міжнародних змаганнях доти, доки не зміняться обставини.

Ці заходи було вжито для захисту цілісності наших змагань та безпеки наших спортсменів.

Звичайно, в довгостроковій перспективі IBU відкрито для діалогу про те, як реінтегрувати російських та білоруських спортсменів у наші змагання, але, враховуючи поточну ситуацію в Україні, причини, що призвели до вирішення конгресу, все ще дійсні і ще не настав час переглядати це рішення, - говориться в заяві організації.

Напередодні у МОК повідомили, що розглянуть можливість допуску російських та білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі, але за однієї умови.

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