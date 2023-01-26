Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Зеленський надав чинності санкціям РНБО щодо діячів УПЦ (МП), зокрема Новінського і Павла (Лебедя)
Зеленський надав чинності санкціям РНБО щодо діячів УПЦ (МП), зокрема Новінського і Павла (Лебедя)
Новий посол Сполучених Штатів у РФ вирушить до Москви найближчими днями
Новий посол Сполучених Штатів у РФ вирушить до Москви найближчими днями
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
ГоловнаСпорт

"Шахтар" відхилив і другу пропозицію клубу АПЛ щодо Матвієнка, - ЗМІ

Цінові розбіжності "Брайтона" та "Шахтаря" ще дуже великі.

"Шахтар" відхилив і другу пропозицію клубу АПЛ щодо Матвієнка, - ЗМІ
Микола Матвієнко
Фото: ФК "Шахтер"

Клуб Англійської прем'єр-ліги "Брайтон" на чолі з екстренером "Шахтаря" Роберто де Дзербі, зробив "гірникам" нову покращенену пропозицію щодо трансфера захисника Миколи Матвієнка.

На цей раз "чайки" запропонували донеччанам 20 млн євро, включаючи 4 млн – бонусами, і знову отримали відмову.

"Шахтар" твердо стоїть на своїх позиціях – 30 млн євро.

У поточному сезоні Матвієнко провів 19 матчів у всіх турнірах на клубному рівні. На його рахунку не було результативних дій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також