"Шахтар" відхилив і другу пропозицію клубу АПЛ щодо Матвієнка, - ЗМІ

Цінові розбіжності "Брайтона" та "Шахтаря" ще дуже великі.

Клуб Англійської прем'єр-ліги "Брайтон" на чолі з екстренером "Шахтаря" Роберто де Дзербі, зробив "гірникам" нову покращенену пропозицію щодо трансфера захисника Миколи Матвієнка.

На цей раз "чайки" запропонували донеччанам 20 млн євро, включаючи 4 млн – бонусами, і знову отримали відмову.

Excl: Brighton have submitted a new official proposal for Mykola Matvienko, understand it’s worth €16m guaranteed fee plus €4m in add-ons up to €20m package. 🚨🔵🇺🇦 #BHAFC



Shakhtar Donetks have rejected also this fresh proposal as they want €30m fee for Matvienko. pic.twitter.com/dStvEl8vy2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2023

"Шахтар" твердо стоїть на своїх позиціях – 30 млн євро.

У поточному сезоні Матвієнко провів 19 матчів у всіх турнірах на клубному рівні. На його рахунку не було результативних дій.