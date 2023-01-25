Мудрику дісталася премія "Золотий Талант-2022"

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик другий рік поспіль виграв премію "Золотий Талант", яка присуджується найкращому футболісту України у віковій категорії U-21.
До трійки також увійшли центральний захисник київського "Динамо" Ілля Забарний та голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін.
У голосуванні взяли участь 155 експертів – тренери, відомі у минулому футболісти, профільні журналісти.
Премія Золотий Талант-2022:
- Михайло Мудрік (Челсі) – 433 бали
- Ілля Забарний (Динамо) – 150
- Анатолій Трубін (Шахтар) – 115
- Георгій Судаков (Шахтар) – 99
- Владислав Ванат (Динамо) – 98
- Валентин Рубчинський (Дніпро-1) – 37
- Данило Сікан (Шахтар) – 33
- Максим Брагару (Чорноморець) – 27
- Костянтин Вівчаренко (Динамо) – 20
- Володимир Бражко (Зоря) – 19.