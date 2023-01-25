Мудрику дісталася премія "Золотий Талант-2022"

У топ-3 – Трубін та Забарний.

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик другий рік поспіль виграв премію "Золотий Талант", яка присуджується найкращому футболісту України у віковій категорії U-21.

До трійки також увійшли центральний захисник київського "Динамо" Ілля Забарний та голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін.

У голосуванні взяли участь 155 експертів – тренери, відомі у минулому футболісти, профільні журналісти.

Премія Золотий Талант-2022: