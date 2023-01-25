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Мудрику дісталася премія "Золотий Талант-2022"

У топ-3 – Трубін та Забарний.

Мудрику дісталася премія "Золотий Талант-2022"
Михайло Мудрик
Фото: EPA/UPG

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик другий рік поспіль виграв премію "Золотий Талант", яка присуджується найкращому футболісту України у віковій категорії U-21.

До трійки також увійшли центральний захисник київського "Динамо" Ілля Забарний та голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін.

У голосуванні взяли участь 155 експертів – тренери, відомі у минулому футболісти, профільні журналісти.

Премія Золотий Талант-2022:

  1. Михайло Мудрік (Челсі) – 433 бали
  2. Ілля Забарний (Динамо) – 150
  3. Анатолій Трубін (Шахтар) – 115
  4. Георгій Судаков (Шахтар) – 99
  5. Владислав Ванат (Динамо) – 98
  6. Валентин Рубчинський (Дніпро-1) – 37
  7. Данило Сікан (Шахтар) – 33
  8. Максим Брагару (Чорноморець) – 27
  9. Костянтин Вівчаренко (Динамо) – 20
  10. Володимир Бражко (Зоря) – 19.
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