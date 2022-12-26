Три основні футболісти збірної України зможуть зіграти на молодіжному Євро-2023

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розкрив, чи хоче бачити в команді на Євро-2023 гравців "Шахтаря" Михайла Мудрика та Анатолія Трубіна, а також динамівця Іллю Забарного, які вже давно закріпилися в основному складі національної команди.

"Так, я сподіваюся на цих футболістів і проситиму головного тренера національної збірної відпустити їх на молодіжний чемпіонат Європи. Знаю і думку самих хлопців: Трубін, Забарний, Мудрік хотіли б зіграти на Євро-2023. Для нашої команди присутність таких гравців може зробити різницю", - цитує наставника молодіжки ukrfootball.ua.

"Однак спочатку я говорив – молодіжна збірна працює у піраміді українського футболу на національну команду. І якщо на той момент хтось із цих хлопців обов'язково буде потрібний першій збірній, ми ухвалимо це рішення головного тренера національної команди.

Молодіжна збірна має готувати гравців для національної. Таке її стратегічне завдання, важливіше за навіть поточні турнірні результати", - зазначив Ротань.

Нагадаємо, минулого тижня УАФ продовжила контракт Ротаня.