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"Ньюкасл" зробив запит щодо Мудрика, - ЗМІ

"Ньюкасл" – непогана перспектива для українця.

"Ньюкасл" зробив запит щодо Мудрика, - ЗМІ
Михайло Мудрик
Фото: EPA/UPG

"Ньюкасл" вступив у боротьбу за вінгера "Шахтаря" та збірної України Михайла Мудрика, повідомляє Football Insider.

Мудрик вважається трансферною метою номер один "Арсеналу" на січень, навіть після травми Габріеля Жезуса, яка стягує до пошуку нового форварда на другу частину сезону.

Проте Михайло викликає інтерес і в інших клубів АПЛ.

"Ньюкасл" вже встановив контакт із "Шахтарем", щоб позначити свій інтерес до 21-річного українця та дізнатися про умови угоди.

"Сороки" якраз перебувають у пошуках атакуючого гравця топ-рівня, який здатний діяти на лівому фланзі і який має гольове чуття, і Мудрік підходить під цей профіль.

Гравець збірної України з найкращого боку виявив себе на груповому етапі цього розіграшу Ліги Чемпіонів, забивши три голи та віддавши дві результативні передачі у шести матчах, тому "Шахтар" готовий вимагати за свою зірку великі гроші, а "Ньюкасл" здатний їх дати.

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