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АМКУ наклав рекордний штраф на компанії, які здійснювали реконструкцію стадіону "Вереса"

Сума штрафу склала понад 92 мільйона.

АМКУ наклав рекордний штраф на компанії, які здійснювали реконструкцію стадіону "Вереса"
Фото: НК "Верес"

Антимонопольний комітет Украї́ни (АМКУ) наклав штраф на фірму "Фіалка" та товариство з обмеженою відповідальністю "Стиль-Декор" за антиконкурентні узгоджені дії під час публічних закупівель для реконструкції стадіону "Авангард" у Рівному, повідомляє пресслужба АМКУ.

"При розгляді справи комітетом було зібрано достатньо доказів для доведення факту порушення, а саме - що зазначені суб'єкти господарювання погоджували між собою поведінку за участю у торгах, через що конкуренція між ними була усунена", - говориться у документі.

Зазначається, що загальна сума штрафу становила 92 093 458 гривень (з ПДВ). Це рекордний у 2022 році штраф за змову на публічну закупівлю.

Замовником реконструкції було Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради. Очікувана вартість закупівлі для неї – 202 260 782 гривні.

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