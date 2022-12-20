Узгоджено терміни проведення та можливі локації поєдинку Усик - Ф'юрі, - промоутер

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк розкрив останню інформацію щодо організації поєдинку за звання абсолютного чемпіона з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

"На сьогодні дуже висока. Напевно, найвища ймовірність, яка існувала за всю історію проведення поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

У нас є Усик, К2, команда Усика та всі сторони на 100% за проведення цього поєдинку. У нас є Тайсон Ф'юрі, команда Тайсона Ф'юрі, Queensberry Promotions і Top Rank, які так само, як і ми налаштовані на проведення цього поєдинку.

У нас практично немає каменів спотикання. Ми погодили терміни проведення та навіть можливі локації проведення цього поєдинку. План А, В та С. І я сподіваюся, з Божою допомогою цей поєдинок може стати реальним", - цитує промоутера українського чемпіона sport.ua.