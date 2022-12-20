П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
ГоловнаСпорт

Узгоджено терміни проведення та можливі локації поєдинку Усик - Ф'юрі, - промоутер

Олександр Красюк упевнений у підписанні контракту.

Узгоджено терміни проведення та можливі локації поєдинку Усик - Ф'юрі, - промоутер
Фото: talksport.com

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк розкрив останню інформацію щодо організації поєдинку за звання абсолютного чемпіона з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО). 

"На сьогодні дуже висока. Напевно, найвища ймовірність, яка існувала за всю історію проведення поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

У нас є Усик, К2, команда Усика та всі сторони на 100% за проведення цього поєдинку. У нас є Тайсон Ф'юрі, команда Тайсона Ф'юрі, Queensberry Promotions і Top Rank, які так само, як і ми налаштовані на проведення цього поєдинку.

У нас практично немає каменів спотикання. Ми погодили терміни проведення та навіть можливі локації проведення цього поєдинку. План А, В та С. І я сподіваюся, з Божою допомогою цей поєдинок може стати реальним", - цитує промоутера українського чемпіона sport.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також