Усик натякнув, що наступний бій може стати для нього заключним у кар'єрі

Володар титулів за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) торкнувся неминучої теми завершення спортивної кар'єри.

"Чи фінальний Фьюрі бос у грі? У великій грі думаю, що так. Я думаю, що хочу віддавати більше часу для виховання своїх дітей, возити хлопців на тренування, бути з ними на тренуваннях, забирати з тренувань, спілкуватися з ними, возити до школи, допомагати їм у становленні.

Вони якраз розпочинають свій шлях, 8-10 років хлопцям. З донькою я по-іншому поводжуся. Але мені не хочеться їхати і по пів року десь перебувати. Зараз, коли останній табір був таким довгим, я вже більше думав про те, що пацани ростуть, а мене немає", - заявив чемпіон в інтерв'ю YouTube каналу USYK17.

"Через телефон, через відеозв'язок, ти не можеш дати те, що ти маєш дати. Звісно, всьому є якась кінцева точка. У кар'єрі спортсмена вона також є. Я про це замислююсь. Реально замислююсь.

Я хочу ще жити після цього. І не ходити тремтіти чи записувати, що в мене завтра. Потрібно на все дивитися реально. Я бачу, що не такий старий, мені 35 років, але я бачу, що є ресурс, який закінчується. Не хочеться, щоб тебе мутували потім.

Самообманом не можна займатися. Якщо ти розумієш, що молоді хлопці підходять, і у них швидкість краща, вони витриваліші. Треба просто сказати: "Друг, вибирай інший вид діяльності і працюй". Все", - підсумував Усик.

Нещодавно Ф'юрі заявив про втому Усика аматорською кар'єрою.