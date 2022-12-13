Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Посилення ППО. Made in Germany
Посилення ППО. Made in Germany
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
ГоловнаСпорт

WBA зобов'язала Усика провести захист титулу проти обов'язкового претендента

Ним є Даніель Дюбуа.

WBA зобов'язала Усика провести захист титулу проти обов'язкового претендента
Даніель Дюбуа (праворуч)
Фото: EPA/UPG

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала свого чемпіона у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) провести обов'язковий захист титулу.

Обов'язковим претендентом для Усіка за версією WBA є британець Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО).

Зазначимо, свій останній поєдинок Дюбуа провів 3 грудня на арені Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні проти південноафриканця Кевіна Лерена.

Незважаючи на те, що британець у першому раунді тричі побував на канвасі, перемогу технічним нокаутом у третьому раунді здобув саме Дюбуа.

Додамо, що раніше IBF зобов'язала Усика провести бій проти обов'язкового претендента, хорвата Філіпа Хрговича.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також