WBA зобов'язала Усика провести захист титулу проти обов'язкового претендента

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала свого чемпіона у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) провести обов'язковий захист титулу.

Обов'язковим претендентом для Усіка за версією WBA є британець Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО).

The World Boxing Association (WBA) Championships Committee ordered the Heavyweight world title fight between Super Champion Oleksandr Usyk and Champion Daniel Dubois #UsykDubois — WBA Boxing (@WBABoxing) December 13, 2022

Зазначимо, свій останній поєдинок Дюбуа провів 3 грудня на арені Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні проти південноафриканця Кевіна Лерена.

Незважаючи на те, що британець у першому раунді тричі побував на канвасі, перемогу технічним нокаутом у третьому раунді здобув саме Дюбуа.

Додамо, що раніше IBF зобов'язала Усика провести бій проти обов'язкового претендента, хорвата Філіпа Хрговича.