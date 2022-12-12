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Молодіжна збірна України розгромила Італію у стартовому матчі ЧС-2022 з хокею

Українці очолили свою групу.

Молодіжна збірна України розгромила Італію у стартовому матчі ЧС-2022 з хокею
Фото: ФХУ

Збірна України U-20 стартувала на молодіжному чемпіонаті світу-2022 з хокею у польському Бітомі (дивізіон 1В) із розгромної перемоги над командою Італії – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Ключовим у зустрічі став другий період, коли підопічні Олександра Бобкіна закинули тричі.

Огляд матчу Україна - Італія.

Після 1-го туру Україна посідає перше місце у групі, в якій також виступають, крім італійців та господарів турніру, однолітки з Японії, Естонії та Південної Кореї.

Додамо, що у паралельному матчі поляки в овертаймі вирвали перемогу над Естонією – 4:3.

У наступному турі опонентом нашої збірної стане саме Польща.

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