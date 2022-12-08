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Власник "Чорноморця" Кауфман вийшов під заставу із СІЗО

Хто вніс за бізнесмена 129 мільйонів гривень – невідомо.

Власник "Чорноморця" Кауфман вийшов під заставу із СІЗО
Борис Кауфман
Фото: zn.ua

Власник "Чорноморця" Борис Кауфман вийшов із СІЗО, інформує xsport.ua.

За нього внесли заставу у розмірі 129 млн. гривень.

У САП підтвердили, що бізнесмен залишив слідчий ізолятор. Про те, хто внісв потрібну суму, невідомо. Наразі бізнесмен перебуває у Києві, йому заборонено залишати межі міста.

Раніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення утримувати Каумана у СІЗО з можливістю звільнення під заставу у 129 млн грн. Прокурор САП просив про арешт та ще більшу суму застави.

5 грудня детективи НАБУ затримали бізнесмена та співвласника "Чорноморця" Олександра Грановського. Вони підозрюються в організації злочинної організації та підкупі влади.

Повідомлялося, що після подій одеський клуб може припинити існування.

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