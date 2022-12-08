У першому матчі групового етапу жіночої Ліги чемпіонів "Прометей" у передмісті Мілана на Arena di Monza програв місцевому "Віро Воллей Мілано" - 0:3 (17:25, 20:25, 21:25).

Разом із "Прометеєм" та італійським клубом у групі виступають французький "Ле-Канне" та румунський "Альба Блаж". Матч між цими командами завершився перемогою французького клубу на тай-брейку - 3:2 (25:23, 18:25, 23:25, 25:21, 15:7).

У наступному турі "Прометей" зіграє проти "Ле-Канни". Матч відбудеться 21 грудня.

Зазначимо, для "Прометея" це вдруге історія, коли команда виступає групи ЛЧ.