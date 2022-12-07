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ФІДЕ продовжила дискваліфікацію росіян та білорусів

Але вони матимуть змогу виступати під прапором організації.

ФІДЕ продовжила дискваліфікацію росіян та білорусів
Фото: FIDE

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) продовжила усунення російським та білоруським спортсменам.

Дискваліфікацію було запроваджено у березні через вторгнення в Україну. При цьому, шахісти могли виступати під прапором та квітами ФІДЕ.

Заборона мала діяти до 31 грудня, але тепер вона продовжена до 1 січня 2024-го.

@Щоб уникнути сумнівів, стаття 2.10 Правил реєстрації та ліцензування гравців не поширюється на гравців з Росії/Білорусі, які бажають виступати під прапором FIDE, якщо ця резолюція діє@, - цитує офіційний документ організації Inside the Games.

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