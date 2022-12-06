Українець Чухаджян – в одному бою від титулу чемпіона світу за версією IBF

На дорозі до пояса стоїть американський боксер.

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26-річний чемпіон IBF InterContinental у напівсередній вазі українець Карен Чухаджян (21-1, 11 КО) 7 січня у Вашингтоні проведе бій проти топового американського проспекта Джарона “Boots” Енніса (29-0, 27 КО), повідомляє BoxingScene.

На кону стоятиме тимчасовий титул чемпіона світу за версією IBF.

Бій пройде в андеркарді бою за звання чемпіона світу у легкій вазі Джервонта Девіс (27-0, 25 KOs) – Ектор Луїс Гарсія.

Енніс свій останній бій провів у травні поточного року, перемігши нокаутом канадця Касті Клейтона.

Чухаджян на початку липня також достроково переміг австралійця Блейка Мінто.