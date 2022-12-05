Головний тренер "Ворскли" два місяці не може зв'язатися з почесним президентом клубу – у полтавців фінансові проблеми

Агент лідера "Ворскли" Таулянта Сефері Ментор Стафа повідомив, що у клубі є фінансові проблеми.

Футболісти недоотримали зарплату, а майбутнє особисто албанця у клубі туманне.

"Сефері проводить хороший сезон, йому знадобився час на адаптацію, але потім він почав регулярно забивати. За Сефером продовжували стежити у національній збірній Албанії, куди він постійно отримував виклик", – цитує Стафа footboom.com.

"З іншого боку – від початку нашої співпраці з "Ворсклою" з боку клубу не виконуються всі домовленості.

Я спілкувався з головним тренером полтавців (Віктор Скрипник, - прим. LB.ua), але він сказав, що вже два місяці не може вийти на зв'язок з почесним президентом, а менеджери клубу самостійно не уповноважені вирішити особисті питання футболіста", - зазначає агент.

"Як розвиватимуться події далі? Мені поки що складно сказати. Довіряти менеджерам, причому, як мені розповіли, у Полтаві це продовжується роками, важко.

У тренера немає контакту з першою особою клубу, тому, можливо, нам доведеться порушувати питання розриву контракту та йти. Тікати не від війни, якої Сефері не злякався, а від неслідних дій деяких людей", - уточнив Стафа.

Нагадаємо, перше коло УПЛ полтавці завершили на 9-му місці у турнірній таблиці.