У фіналі Кубка України з футболу серед жінок сезону-21/22 зустрілися "Ворскла" та "Колос". Матч відбувся в Києві на стадіоні "Лівий берег".

Впевнену перемогу здобули полтавчанки - 2:0.

У самому дебюті поєдинку відзначилася Яна Калініна – 1:0.

А через 16 хвилин подвоїла перевага полтавчанок у рахунку тезка Калініної Котик – 2:0.

Суперниці мали шанс повернутися в боротьбу, але в другому таймі вони не реалізували 11-метровий.

"Ворскла" втретє поспіль здобула перемогу в Кубку України з футболу серед жінок.