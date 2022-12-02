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"Ворскла" переграла "Колос" та здобула Кубок України

Відбувся фінал жіночого Кубка.

"Ворскла" переграла "Колос" та здобула Кубок України
Фото: УАФ

У фіналі Кубка України з футболу серед жінок сезону-21/22 зустрілися "Ворскла" та "Колос". Матч відбувся в Києві на стадіоні "Лівий берег".

Впевнену перемогу здобули полтавчанки - 2:0.

У самому дебюті поєдинку відзначилася Яна Калініна – 1:0.

А через 16 хвилин подвоїла перевага полтавчанок у рахунку тезка Калініної Котик – 2:0.

Суперниці мали шанс повернутися в боротьбу, але в другому таймі вони не реалізували 11-метровий.

"Ворскла" втретє поспіль здобула перемогу в Кубку України з футболу серед жінок.

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