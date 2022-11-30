Президент "Вереса" спростував виплату клубом застави за Павелка

Президент "Вереса" Іван Надєїн спростував інформацію про те, що до клубу зверталися з проханням внести заставу в 9,88 млн гривень за главу УАФ Андрія Павелка.

"Приємно, що "Верес" дедалі частіше згадують у медіа. Також приємно, що нас вважають успішним клубом, який може зробити заставу у судах у 10 мільйонів гривень.

Ми справді плануємо інвестувати такі кошти. Але на будівництво дитячої академії у Рівному. Інших додаткових витрат та інвестицій на таку суму не плануємо", – цитує свого президента клубна пресслужба.

А про дитячу академію у Рівному ми розповімо докладно перед початком другої половини сезону. Наразі йде планування, складаємо бюджет та готуємо кілька великих проектів на 2023 рік", - зазначив Надєїн.

Нагадаэмо,

Печерський суд столиці ухвалив рішення про арешт на два місяці Павелка.

Функціонер мав можливість вийти під заставу (9,88 млн гривень), що й було зроблено.