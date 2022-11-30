"Шахтар" підписав контракт з легіонером

21-річний захисник Георгій Гочолейшвілі переходить до "Шахтаря" з грузинського "Сабуртало", інформує пресслужба "гірників".

Угода з грузинським гравцем, що набуває чинності 1 січня 2023 року, розрахована на 5 років.

Гочолейшвілі – вихованець Академії "Сабуртало", за головну команду якого виступав з 2020 року. За цей час він зіграв 85 матчів, забив 8 м’ячів і зробив 12 гольових передач.

Цього року Георгій провів 30 матчів у чемпіонаті Грузії (4 голи та 4 асисти), 2 гри в Кубку Грузії і 4 поєдинки у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

На рахунку Гочолейшвілі 7 матчів за молодіжну збірну Грузії U21. 17 листопада 2022 року дебютував у складі національної команди.