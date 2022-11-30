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Суд обрав президенту та генеральному секретарю УАФ запобіжний захід

Їх взяли під варту із альтернативою внесення 9,9 млн грн застави кожному.

Суд обрав президенту та генеральному секретарю УАФ запобіжний захід

Президенту та генеральному секретарю Української асоціації футболу Андрію Павелку та Юрію Запісоцькому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 млн грн кожному.

Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, під час закупівлі обладнання для будівництва заводу із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків, посадовці УАФ заволоділи 26,5 млн грн. Потім вони легалізували частину цих коштів.

“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора президенту та генеральному секретарю Української асоціації футболу повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України)”, – йдеться  у повідомленні.

За клопотанням прокурорів Печерським районним судом м. Києва підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 млн грн кожному.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ.

Нагадаємо, Павелко та Запісоцький отримали підозри у скоєнні кримінального злочину 22 листопада.

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