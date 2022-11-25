Засідання суду, де мали вибрати запобіжний захід для Павелка, перенесли через "мінування"

Засідання Печерського суду, на якому мали обирати запобіжний захід для президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка та генерального директора УАФ Юрія Записоцького, перенесено через повідомлення про "мінування" будівлі, повідомляє xsport.ua.

Засідання перенесли на понеділок на 16.00 та 17.00 відповідно.

Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура вимагає взяти Павелка та Запісоцького під варту.

Нагадаємо, Павелко та Записоцький 22 листопада отримали підозри у скоєнні кримінального злочину.