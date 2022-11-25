Лауреат Нобелівської премії миру звернулася до дворазового чемпіона Формули-1 Ферспаппена звернути бізнес Red Bull у Росії

Лауреат Нобелівської премії миру цього року Олександра Матвійчук звернулася безпосередньо до діючого дворазового чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена з команди "Ред Булл Рейсінг" проханням допомогти змусити материнську компанію припинити вести бізнес у Росії, зокрема, продавати свій енергетичний напій.

"Це послання Максу Ферстаппену та всім спортсменам "Ред Булл". Я знаю, що керувати болідом Формул-1 небезпечно, але для мільйонів людей дуже небезпечно просто перебувати в Україні. Я перебуваю в Києві і нас, як і інші українські міста, постійно обстрілюють російські ракети", - цетує Матвійчук Daily Express.

"Макс, ви є провідним послом бренду "Ред Булл". Не могли б Ви запитати їх, чому їхня продукція все ще продається в Росії, тоді як багато світових брендів відмовилися від цього? Чому "Ред Булл" досі продовжує допомагати Росії фінансувати цю війну Я прошу Вашої підтримки, щоб переконати "Ред Булл" припинити свій бізнес у Росії", - додала лауреат Нобелівської премії миру.

Нагадаємо, український "Центр громадянських свобод" (ЦГС) став одним із трьох лауреатів нинішньої Нобелівської премії миру. Два інші лауреати - російська правозахисна організація "Меморіал" та голова білоруського правозахисного центру "Весна" Алесь Біляцький.

Головою ЦГС і є Матвійчук, яка також стала нещодавно лауреатом премії "За правильний спосіб життя", яку ще називають альтернативною Нобелівською премією.