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Верняєв очолив незалежну федерацію спортивної гімнастики України

Титулованого спортсмена підтримало Міністерство молоді та спорту.

Верняєв очолив незалежну федерацію спортивної гімнастики України
Олег Верняєв
Фото: insidethegames.biz

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв повідомив про створення незалежної федерації спортивної гімнастики України.

"Ми зараз зробили незалежну федерацію спортивної гімнастики України, яку я очолюю. Ніхто ще про це не знає. Ох, завтра буде дзвінків. Наполеонівські плани.

Намагатимемося розвивати. Потрібно шукати меценатів, тих, хто допомагає. Я сам не можу цього зробити. Але є підтримка Києва, є підтримка Міністерства молоді та спорту", – цитує інтерв'ю Верняєва YouTube-каналу "Новини. Live" xsport.ua.

"Сподіваюся, що зараз буде ще підтримка НОКу, бо нам це потрібно. Будемо розвивати, відкривати секції та школи спортивної гімнастики.

Було б ідеально знайти приміщення, обладнати його та відкрити повну залу зі спортивної гімнастики для хлопців", - зазначив олімпійський чемпіон.

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