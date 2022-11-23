Верняєв очолив незалежну федерацію спортивної гімнастики України

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв повідомив про створення незалежної федерації спортивної гімнастики України.

"Ми зараз зробили незалежну федерацію спортивної гімнастики України, яку я очолюю. Ніхто ще про це не знає. Ох, завтра буде дзвінків. Наполеонівські плани.

Намагатимемося розвивати. Потрібно шукати меценатів, тих, хто допомагає. Я сам не можу цього зробити. Але є підтримка Києва, є підтримка Міністерства молоді та спорту", – цитує інтерв'ю Верняєва YouTube-каналу "Новини. Live" xsport.ua. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Сподіваюся, що зараз буде ще підтримка НОКу, бо нам це потрібно. Будемо розвивати, відкривати секції та школи спортивної гімнастики.

Було б ідеально знайти приміщення, обладнати його та відкрити повну залу зі спортивної гімнастики для хлопців", - зазначив олімпійський чемпіон.