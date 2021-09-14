Український олімпійський чемпіон Ріо-2016 заявив, що його слова про зміну громадянства вирвані з контексту

Фото: Instagram @verniaev13 Олег Верняєв

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який відбуває 4-річну дискваліфікацію за допінг, пояснив сказане на церемонії з нагоди 30-річчя створення НОК України.

Верняєв запевнив, що "не збирається шантажувати когось своїм переходом до іншої держави" і його слова "перевернули з ніг на голову для гучних заголовків".

Додамо, що пост гімнаста в соцмережах опубліковано через дві доби після того, як на "Суспільне Спорт" вийшов його коментар про ситуацію в збірній України.

У ньому гімнаст, зокрема, розповів про конфлікт у національній команді.

"Чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024? Якщо зменшать (термін дискваліфікації, - LB.ua). Ну як: у нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, "сюсюкання не буде" - буде ультиматум: або я готуюся за повним карт-бланш, мені готують усі умови, які потрібні, та прибирають усіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене - і я йду туди, де мені буде зручно працювати", - заявив Верняєв.

"Куди? Я про це ще не думав, не шукав собі ніяких пропозицій, оскільки я ще не повернувся у спорт. Просто говорю: або я потрібен і робіть мені повні умови, або ж не потрібен і відпускайте", - уточнив 27-річний олімпіонік.

При цьому Олег додав, що він хоче займатися спортивною гімнастикою вдома.

"Я хочу займатися гімнастикою та виступати. І хочу робити це вдома. І розраховую, що пристануть на "правильну" сторону. Мені наша молодь не заважає, я її тільки підтримую", - зазначив Верняєв.

Нагадаємо, на початку року спортсмена усунули від усіх змагань. Причини цього рішення Міжнародної федерації гімнастики (FIG) все ще до кінця невідомі.

На Олімпійських іграх-2016 Верняєв узяв дві медалі: "золото" на брусах і "срібло" в багатоборстві.