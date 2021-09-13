Петраков розповів про конфлікт інтересів з Маліновським

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів про ротацію в команді перед товариським матчем з Чехією (1:1) і ставлення Руслана Маліновського до нової тактичної командної схеми коуча, в яку півзахисник "Аталанти" не вписується.

"У товариському матчі з Чехією я заздалегідь хотів зробити ротацію.

Після гри з Францією до мене підійшли гравці "Шахтаря" (у нас була попередня розмова, щоб відпустити їх, вони сильно втомилися). Недовго думаючи, я відразу покликав гравців "Динамо". Кажу: у нас колектив, єдина команда, тоді також йдуть Сидорчук, Забарний і Циганков. Так буде нормально, кажу, і "динамівці" підуть, і з "Шахтаря", - заявив Петраков в інтерв'ю "Великому футболу".

"Гравці "Динамо" нормально відреагували. З "Динамо" мені теж дзвонили, як і з "Шахтаря". У мене немає секретів. Я взяв і відпустив. Це нормально, не було ніяких конфліктів і тиску на мене. Ну, поїхали б вони з нами, були б три дні з нами. Але я ж бачу, що вони вже не налаштовані грати в Чехії", - зазначив наставник збірної.

При цьому Петраков додав, що аналогічна розмова в нього відбулася з Русланом Маліновським.

"Ще Маліновський підійшов і каже: теж хочу поїхати. Адміністратор сказав йому, що ми ж купили тобі квиток на 9 вересня (наступний день після матчу в Пльзені, - LB.ua). А Руслан каже: не хочу залишатися, хочу поїхати. Він нічим це не пояснив. Я попросив адміністратора взяти йому квиток. Якщо людина хоче їхати, то нехай їде. Немає ніякого конфлікту, ми не лаялися, нічого такого", - зауважив український фахівець.

"Ми спочатку поговорили з ним у Казахстані. Я йому розповів, що в нас нова схема гри і як ми будемо спільно працювати.

На "Олімпійському" я до нього підійшов і запитав: Руслане, ти готовий грати з Францією, якщо я випущу тебе на заміну. Він образився. Каже: в Казахстані я не грав, а чому не граю тут? Ми ж з тобою домовлялися, кажу: інтереси команди в першу чергу.

На що він говорить, що образився. Кажу: я тоді перепрошую, це тебе влаштує? Він відповів, що ні.

Усе. Він сів і поїхав", - додав Петраков.

"Усе нормально, ми не лаялися, ми в хороших відносинах. Хочеш їхати - їдь. Це ж не клуб, де контрактні зобов'язання. Це національна збірна, не хочеш - їдь", - підсумував ситуацію в.о. головного тренера.