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Збірна України з футболу на останніх секундах втратила перемогу в поєдинку з чехами

Матч відбувся в Пльзені.

Збірна України
Фото: УАФ
Збірна України

Збірна України провела на виїзді контрольний поєдинок проти національної команди Чехії.

Зустріч двох чвертьфіналістів останнього Євро завершилася результативною нічиєю – 1:1.

У першій половині першого тайму домінування господарів не викликало сумнівів. Чехи створили ряд гольових моментів, але забити не змогли.

Зате на 27-й хвилині це зробив дебютант української збірної Віктор Корнієнко – 0:1.

Віктор Корнієнко
Фото: УАФ
Віктор Корнієнко

Практично відразу "жовто-сині" могли подвоїти перевагу, але Олександр Тимчик та Андрій Ярмоленко своїми шансами не скористалися.

Другу половину зустрічі активніше провели господарі, яким на 90+4 хвилині вдалося рахунок зрівняти - потужний удар під поперечину вдався форварду англійського клубу "Бернлі" Матею Видрі – 1:1.

Матей Видра
Фото: fotbal.cz
Матей Видра

Збірна України, як це трапляється не вперше в останніх матчах, втратила перемогу в кінцівці зустрічі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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