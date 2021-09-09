Збірна України з футболу на останніх секундах втратила перемогу в поєдинку з чехами

Фото: УАФ Збірна України

Збірна України провела на виїзді контрольний поєдинок проти національної команди Чехії.

Зустріч двох чвертьфіналістів останнього Євро завершилася результативною нічиєю – 1:1.

У першій половині першого тайму домінування господарів не викликало сумнівів. Чехи створили ряд гольових моментів, але забити не змогли.

Зате на 27-й хвилині це зробив дебютант української збірної Віктор Корнієнко – 0:1.

Фото: УАФ Віктор Корнієнко

Практично відразу "жовто-сині" могли подвоїти перевагу, але Олександр Тимчик та Андрій Ярмоленко своїми шансами не скористалися.

Другу половину зустрічі активніше провели господарі, яким на 90+4 хвилині вдалося рахунок зрівняти - потужний удар під поперечину вдався форварду англійського клубу "Бернлі" Матею Видрі – 1:1.

Фото: fotbal.cz Матей Видра

Збірна України, як це трапляється не вперше в останніх матчах, втратила перемогу в кінцівці зустрічі.