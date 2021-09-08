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ФІФА дискваліфікувала 12 бразильських гравців клубів Англійської прем'єр-ліги

Футболісти не зможуть взяти участь у найближчих двох матчах своїх клубів.

ФІФА дискваліфікувала 12 бразильських гравців клубів Англійської прем'єр-ліги
Фото: FIFA.com

ФІФА розглянула і прийняла позитивну резолюцію на прохання Бразильської конфедерації футболу щодо заборони восьми бразильським гравцям "Ліверпуля", "Манчестера Сіті", "Манчестера Юнайтед", "Челсі" і "Лідса" грати за клуби протягом п'яти днів, повідомляє Goal.

Заборона поширений на Едерсона і Габріеля Жезуса (обидва - "МанСіті"), Алісона Бекера, Фабіньо і Роберто Фірміно (всі - "Ліверпуль"), Тіяго Сілву ("Челсі"), Фреда ("МанЮнайтед") і Рафінью ("Лідс").

Футболісти пропустять поєдинки найближчого туру АПЛ, а також матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що таке рішення ФІФА прийняла в зв'язку з тим, що вищевказані клуби не відпустили гравців на матч кваліфікації Чемпіонату світу-2022 Бразилія - Аргентина.

 На додаток до бразильської Футбольні асоціації Чилі, Мексикі та Парагвая також попросили ФІФА застосувати правило п'яти днів, і цей крок вплине на Рауля Хіменеса з "Вулвергемптона", Франсіско Сьерральту з "Вотфорда", зірку "Ньюкасла" Мігеля Альмірона.

Єдиний представник Чемпіоншіпу в цьому списку - нападник "Блекберна" Бен Бреретон Діас.

Григорій МухінГригорій Мухін
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