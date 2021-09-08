Напередодні завершився черговий тур європейського відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022.

Зокрема, в групі D, де грає збірна України, відбулися два поєдинки.

Дворазові і діючі чемпіони світу французи приймали команду Фінляндії і завдяки дублю Антуана Грізманна здобули свою першу за останні шість ігор перемогу - 2:0.

Огляд матчу Франція - Фінляндія.

Але, результат матчу в Ліоні був більш-меньш прогнозований і тому українських фанів більше цікавив результат поєдинку в Зіниці між нашими суперниками за друге місце в групі збірними Боснії і Казахстану.

Результат не міг не порадувати вітчизняних уболівальниуів, які основну подяку повинні висловити Бактіеру Зайнутдинову, зрівнявшому рахунок на 90+5 хвилині - 2:2.

Гол Зайнутдинова

Для підсумкового розподілу місць в групі D цей гол може мати велике значення.

Франція є безумовним лідером квінтету, маючи після 6 ігор 12 очок.

Збірна України зберегла за собою другу сходинку, зігравши всі свої 5 матчів внічию.

Стільки ж очок набрали фіни, які, проте, зіграли на один поєдинок менше, ніж українці.

По 3 очки набрали боснійці і казахстанці, які зіграли 4 і 5 матчів відповідно.