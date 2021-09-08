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Для збірної України ідеально завершився черговий тур кваліфікації ЧС-2022

Всі основні суперники українців втратили очки.

Для збірної України ідеально завершився черговий тур кваліфікації ЧС-2022
Антуан Грізманн
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершився черговий тур європейського відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022.

Зокрема, в групі D, де грає збірна України, відбулися два поєдинки.

Дворазові і діючі чемпіони світу французи приймали команду Фінляндії і завдяки дублю Антуана Грізманна здобули свою першу за останні шість ігор перемогу - 2:0.

Огляд матчу Франція - Фінляндія.

Але, результат матчу в Ліоні був більш-меньш прогнозований і тому українських фанів більше цікавив результат поєдинку в Зіниці між нашими суперниками за друге місце в групі збірними Боснії і Казахстану.

Результат не міг не порадувати вітчизняних уболівальниуів, які основну подяку повинні висловити Бактіеру Зайнутдинову, зрівнявшому рахунок на 90+5 хвилині - 2:2.

Гол Зайнутдинова
Огляд матчу Боснія - Казахстан.

Для підсумкового розподілу місць в групі D цей гол може мати велике значення.

Франція є безумовним лідером квінтету, маючи після 6 ігор 12 очок.

Збірна України зберегла за собою другу сходинку, зігравши всі свої 5 матчів внічию.

Стільки ж очок набрали фіни, які, проте, зіграли на один поєдинок менше, ніж українці.

По 3 очки набрали боснійці і казахстанці, які зіграли 4 і 5 матчів відповідно.

Григорій МухінГригорій Мухін
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