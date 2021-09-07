Кожна з країн-лідерів Олімпіади (Китай, Великобританія, Росія і США) представили на іграх понад 220 спортсменів, Україна ж – тільки 143.

Американське видання The New York Times присвятило матеріал паралімпійській збірній України, що брала участь в іграх у Токіо.

Матеріал під заголовком "Чому маленька паралімпійська збірна України наносить такий великий удар" присвячений успіхам спортсменів, загальні зусилля яких дозволили країні посісти п'яте місце за кількістю здобутих нагород.

"З точки зору американського спорту, паралімпійці України є маленьким чудом ринку, слов'янським еквівалентом легкої атлетики Окленда. На Паралімпійських іграх у Токіо українці зайняли п'яте місце, набравши 98 медалей, що всього на шість менше, ніж у США", – йдеться у матеріалі.

Кожна з країн-лідерів Олімпіади (Китай, Великобританія, Росія і США) представили на іграх понад 220 спортсменів, Україна ж – тільки 143.

Головний представник Міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спейс охарактеризував результати України: "Це невелика країна, яка явно не має собі рівних".

Журналісти наголошують, що Україна увійшла в шістку країн з найбільшою кількістю медалей на Паралімпійських іграх двічі поспіль, при цьому держава постійно входить у число найбідніших країн Європи та згадується ООН як достатньо складна для проживання людей з інвалідінстю.

Крім того, після окупації Криму Україна втратила доступ до тренувального центру паралімпійців. Новий центр лишається недобудованим у Дніпрі.

Нагадаємо, українська паралімпійська збірна на іграх у Токіо здобула 98 медалей і посіла шосте місце в загальному заліку. За кількістю медалей Україна п'ята, але Нідерланди мають на одну золоту медаль більше.

У скарбниці нагород України: 24 золоті медалі, 47 срібних і 27 бронзових. Найбільшу кількість медалей здобув плавець у класі S10 Максим Крипак. Крипак завоював у Токіо сім нагород, із них п'ять золотих. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не лише у плаванні, а й загалом серед усіх видів спорту.