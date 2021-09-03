Крипак – п'ятиразовий чемпіон Паралімпійських ігор-2020

У десятий змагальний день Паралімпійських ігор-2020 в Токіо відбувся фінальний заплив з комплексного плавання на 200 метрів серед чоловіків (клас – SM10), який виграв українець Максим Крипак.
Тепер уже 5-разовий параолімпійський чемпіон Токіо рівно на 2 секунди випередив срібного призера Стефано Раймонді з Італії.
"Бронза" – у представника Нідерландів Басса Текке.
Нагадаємо, крім 5 нагород найвищого ґатунку, на рахунку Крипака в Токіо ще 1 срібло і 1 бронза.
Результати запливу.
- Максим Крипак (Україна) – 2.05.68
- Стефано Раймонд (Італія) – 2.07.68
- Бас Теккен (Нідерланди) – 2.11.39.