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Крипак – п'ятиразовий чемпіон Паралімпійських ігор-2020

А всього у Максима 7 медалей Токіо.

Крипак – п'ятиразовий чемпіон Паралімпійських ігор-2020
Максим Крипак
Фото: vecherniy.kharkov.ua

У десятий змагальний день Паралімпійських ігор-2020 в Токіо відбувся фінальний заплив з комплексного плавання на 200 метрів серед чоловіків (клас – SM10), який виграв українець Максим Крипак.

Тепер уже 5-разовий параолімпійський чемпіон Токіо рівно на 2 секунди випередив срібного призера Стефано Раймонді з Італії.

"Бронза" – у представника Нідерландів Басса Текке.

Нагадаємо, крім 5 нагород найвищого ґатунку, на рахунку Крипака в Токіо ще 1 срібло і 1 бронза.

Результати запливу.

  1. Максим Крипак (Україна) – 2.05.68
  2. Стефано Раймонд (Італія) – 2.07.68
  3. Бас Теккен (Нідерланди) – 2.11.39.
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