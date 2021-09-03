Крипак – п'ятиразовий чемпіон Паралімпійських ігор-2020

А всього у Максима 7 медалей Токіо.

У десятий змагальний день Паралімпійських ігор-2020 в Токіо відбувся фінальний заплив з комплексного плавання на 200 метрів серед чоловіків (клас – SM10), який виграв українець Максим Крипак.

Тепер уже 5-разовий параолімпійський чемпіон Токіо рівно на 2 секунди випередив срібного призера Стефано Раймонді з Італії.

"Бронза" – у представника Нідерландів Басса Текке.

Нагадаємо, крім 5 нагород найвищого ґатунку, на рахунку Крипака в Токіо ще 1 срібло і 1 бронза.

Результати запливу.