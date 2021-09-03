У 10-й день Паралімпіади Україна вже завоювала "золото" і чотири "срібла"

Наші паралімпійці не збираються віддавати 5-е місце в медальному заліку.

Фото: EPA/UPG

В рамках десятого дня Паралімпійських ігор-2020 збірна України поповнила скарбничку п'ятьма медалями, серед яких одна найвищого гатунку і чотири - срібні.

У параканое на дистанції 200 метрів у класі KL3 перемогу здобув Сергій Ємельянов, який лише на одну десяту випередив представника Паралімпійського комітету Росії Леоніда Крилова.

Результати.

Сергій Ємельянов (Україна) - 40.355 с Леонід Крилов (РПК) - 40.464 с Роберт Олівер (Великобританія) - 41.268 с.

Відзначимо, що Ємельянов захистив титул паралімпійського чемпіона, завойований на попередній Паралімпіаді в Ріо-2016.

На тому ж паралімпійському гребному каналі Україна завоювала ще срібну медаль. Її приніс байдарочник Микола Синюк.

На байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів (клас KL2) 33-річний українець програв лише представнику Австралії Кертису Макграту.

Результати змагання.

Кертіс Макграт (Австралія) - 41.426 Микола Синюк (Україна) - 42.503 Федеріко Манкарелла (Італія) - 42.574.

Ще два "срібла" вибороли наші представники легкої атлетики.

У бігу на 1500 метрів (клас T20) Людмила Даниліна з найкращим для себе результатом в сезоні завоювала друге місце.

Результати забігу.

Барбара Бегановска-Заєць (Неведзял) (Польща) - 4:27.84 Людмила Даниліна (Україна) - 4:32.82 (кращий результат в сезоні) Ганна Таунтон (Великобританія) - 4:35.34.

У фіналі в метанні диска серед чоловіків (клас F37 - спортсмени з церебральним паралічем та іншими ураженнями опорно-рухового апарату, стоячи) Микола Жабняк з результатом 52.43 метра став срібним призером.

Результати.

Хайдер Алі (Пакистан) - 55.26 м (особистий рекорд) Микола Жабняк (Україна) - 52.43 м Жоао Віктор Тейшейра де Соуза Сілва (Бразилія) - 51.86 м.

І, нарешті, був розіграний комплект медалей в груповій шосейній гонці серед чоловіків (клас С4-5 - спортсмени, які можуть використовувати звичайні велосипеди).

Єгор Дементьєв став другим в цій дисципліні. Дистанцію в 92,4 км українець проїхав за 2:15.11 години, поступившись переможцю Кевіну ле Кунффу з Франції лише 22 секундами.

Результати гонки.

Кевін ле Кунфф (Франція) - 2:14:49 Єгор Дементьєв (Україна) - 2:15:11 Деніел Абрахам (Нідерланди) - 2:15:20.

Нагадаємо, ця медаль стала третьою для Дементьєва в Токіо - раніше він також став віцечемпіоном у гонці з роздільним стартом і завоював "бронзу" в гонці переслідування на велотреку (4000 м).