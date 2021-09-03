У 10-й день Паралімпіади Україна вже завоювала "золото" і чотири "срібла"

У параканое на дистанції 200 метрів у класі KL3 перемогу здобув Сергій Ємельянов, який лише на одну десяту випередив представника Паралімпійського комітету Росії Леоніда Крилова.
Результати.
- Сергій Ємельянов (Україна) - 40.355 с
- Леонід Крилов (РПК) - 40.464 с
- Роберт Олівер (Великобританія) - 41.268 с.
Відзначимо, що Ємельянов захистив титул паралімпійського чемпіона, завойований на попередній Паралімпіаді в Ріо-2016.
На тому ж паралімпійському гребному каналі Україна завоювала ще срібну медаль. Її приніс байдарочник Микола Синюк.
На байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів (клас KL2) 33-річний українець програв лише представнику Австралії Кертису Макграту.
Результати змагання.
- Кертіс Макграт (Австралія) - 41.426
- Микола Синюк (Україна) - 42.503
- Федеріко Манкарелла (Італія) - 42.574.
Ще два "срібла" вибороли наші представники легкої атлетики.
У бігу на 1500 метрів (клас T20) Людмила Даниліна з найкращим для себе результатом в сезоні завоювала друге місце.
Результати забігу.
- Барбара Бегановска-Заєць (Неведзял) (Польща) - 4:27.84
- Людмила Даниліна (Україна) - 4:32.82 (кращий результат в сезоні)
- Ганна Таунтон (Великобританія) - 4:35.34.
У фіналі в метанні диска серед чоловіків (клас F37 - спортсмени з церебральним паралічем та іншими ураженнями опорно-рухового апарату, стоячи) Микола Жабняк з результатом 52.43 метра став срібним призером.
Результати.
- Хайдер Алі (Пакистан) - 55.26 м (особистий рекорд)
- Микола Жабняк (Україна) - 52.43 м
- Жоао Віктор Тейшейра де Соуза Сілва (Бразилія) - 51.86 м.
І, нарешті, був розіграний комплект медалей в груповій шосейній гонці серед чоловіків (клас С4-5 - спортсмени, які можуть використовувати звичайні велосипеди).
Єгор Дементьєв став другим в цій дисципліні. Дистанцію в 92,4 км українець проїхав за 2:15.11 години, поступившись переможцю Кевіну ле Кунффу з Франції лише 22 секундами.
Результати гонки.
- Кевін ле Кунфф (Франція) - 2:14:49
- Єгор Дементьєв (Україна) - 2:15:11
- Деніел Абрахам (Нідерланди) - 2:15:20.
Нагадаємо, ця медаль стала третьою для Дементьєва в Токіо - раніше він також став віцечемпіоном у гонці з роздільним стартом і завоював "бронзу" в гонці переслідування на велотреку (4000 м).