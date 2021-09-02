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Українка Мерешко виграла свою п'яту медаль Паралімпіади-2020

Єлизавета в кожному запливі завойовує нагороду.

Українка Мерешко виграла свою п'яту медаль Паралімпіади-2020
Елизавета Мерешко
Фото: postfactum.ks.ua.

На Паралімпійських іграх-2020 відбувся жіночий фінал з плавання вільним стилем на 400 метрів.

У запливі не було рівних китайській спортсменці Цзян Юйюань.

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко прийшла до фінішу другою. Трійку кращих замкнула представниця Швейцарії Нора Майсер.

Примітно, що Мерешко виграла свою п'яту медаль Паралімпійських ігор в Токіо. Раніше вона завоювала два "золота", одне "срібло" та одну "бронзу".

Результати запливу.

  1. Цзян Юйюань (Китай) - 5.04.57
  2. Єлизавета Мерешко (Україна) - 5.12.61
  3. Нора Майсер (Швейцарія) - 5.19.67.
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