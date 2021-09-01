ПСЖ відхилив пропозицію "Реала" щодо Мбаппе на € 200 млн

"Парі Сен-Жермен" відхилив третю пропозицію "Реала" про трансфер Киліана Мбаппе, повідомляє ESPN.

"Королівський клуб" покроково підвищував вартість пропозиції від початкових 160 млн євро до заключних 200 млн. Але і ця ціна не влаштувала парижан.

Контракт Мбаппе, який вже неодноразово заявляв про своє бажання перебратися до Мадриду, закінчується через рік. Продовжувати угоду з ПСЖ чемпіон світу в складі збірної Франції відмовився і вже в січні він отримає право безперешкодно вести переговори з іншими клубами.

Трансфер Киліана в 2017 році з "Монако" коштував ПСЖ 180 млн євро. З тих пір француз забив 135 голів у 175 матчах у всіх турнірах і тричі ставав з парижанами чемпіоном Франції.