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ПСЖ відхилив пропозицію "Реала" щодо Мбаппе на € 200 млн

Мадридці закрили "програму Мбаппе" до наступного літа.

ПСЖ відхилив пропозицію "Реала" щодо Мбаппе на € 200 млн
Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG

"Парі Сен-Жермен" відхилив третю пропозицію "Реала" про трансфер Киліана Мбаппе, повідомляє ESPN.

"Королівський клуб" покроково підвищував вартість пропозиції від початкових 160 млн євро до заключних 200 млн. Але і ця ціна не влаштувала парижан.

Контракт Мбаппе, який вже неодноразово заявляв про своє бажання перебратися до Мадриду, закінчується через рік. Продовжувати угоду з ПСЖ чемпіон світу в складі збірної Франції відмовився і вже в січні він отримає право безперешкодно вести переговори з іншими клубами.

Трансфер Киліана в 2017 році з "Монако" коштував ПСЖ 180 млн євро. З тих пір француз забив 135 голів у 175 матчах у всіх турнірах і тричі ставав з парижанами чемпіоном Франції.

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