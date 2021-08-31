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13 завойованих сьогодні медалей дозволили Україні зберегти 5-е місце медального заліку Паралімпіади-2020

Але боротьба точиться запекла.

13 завойованих сьогодні медалей дозволили Україні зберегти 5-е місце медального заліку Паралімпіади-2020
Фото: EPA/UPG

У сьомий день змагань на Паралімпіаді-2020 збірна України завоювала 13 медалей різного ґатунку, серед яких 3 золоті, довівши загальну кількість нагород до 67, що дозволило нашим паралімпійцям зберегти 5-е місце в медальному заліку.

Однак, ще успішніше сьогодні виступила збірна Нідерландів, завоювавши відразу 4 медалі вищого ґатунку.

І тепер в гонитві за збірною України голландські і бразильські паралімпійці відстають всього на одну золоту медаль, а австралійці - на дві.

Боротьба має бути відчайдушна.

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