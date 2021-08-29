Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС
В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Гроші не грають у футбол, а от великі гроші…
Гроші не грають у футбол, а от великі гроші…
Під час обстрілу Авдіївки поранено 8 українських військових, поліція відкрила справу (оновлено)
Під час обстрілу Авдіївки поранено 8 українських військових, поліція відкрила справу (оновлено)
ГоловнаСпорт

На Паралімпіаді українська збірна взяла ще дві золоті та бронзову медалі

В активі наших паралімпійців 37 медалей.

Українська збірна у неділю, 29 серпня на п’ятому дні літньої Паралімпіади у Токіо виборола ще дві золоті та одну бронзову медалі.

Роман Полянський став золотим призером в академічному веслуванні.

Легкоатлетка Оксана Зубковська здобула “золото” у стрибках у довжину.

Зубковська на змаганнях у Дубаї у 2019 році
Зубковська на змаганнях у Дубаї у 2019 році

 Олександр Назаренко здобув “бронзу” у дзюдо у ваговій категорії до 90 кг.

Таким чином наразі в активі паралімпійської збірної України є 37 медалей: 10 золотих, 17 срібних і 10 бронзових.

Україна зараз тримається на 5 місці медального заліку.

Нагадаємо, Параолімпіада у Токіо стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також