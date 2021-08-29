На Паралімпіаді українська збірна взяла ще дві золоті та бронзову медалі

Українська збірна у неділю, 29 серпня на п’ятому дні літньої Паралімпіади у Токіо виборола ще дві золоті та одну бронзову медалі.

Роман Полянський став золотим призером в академічному веслуванні.

Легкоатлетка Оксана Зубковська здобула “золото” у стрибках у довжину.

Зубковська на змаганнях у Дубаї у 2019 році

Олександр Назаренко здобув “бронзу” у дзюдо у ваговій категорії до 90 кг.

Таким чином наразі в активі паралімпійської збірної України є 37 медалей: 10 золотих, 17 срібних і 10 бронзових.

Україна зараз тримається на 5 місці медального заліку.

Нагадаємо, Параолімпіада у Токіо стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня.