На Паралімпіаді українська збірна взяла ще дві золоті та бронзову медалі

Українська збірна у неділю, 29 серпня на п’ятому дні літньої Паралімпіади у Токіо виборола ще дві золоті та одну бронзову медалі.
Роман Полянський став золотим призером в академічному веслуванні.
Легкоатлетка Оксана Зубковська здобула “золото” у стрибках у довжину.
Олександр Назаренко здобув “бронзу” у дзюдо у ваговій категорії до 90 кг.
Таким чином наразі в активі паралімпійської збірної України є 37 медалей: 10 золотих, 17 срібних і 10 бронзових.
Україна зараз тримається на 5 місці медального заліку.
Нагадаємо, Параолімпіада у Токіо стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня.