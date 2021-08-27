Кріштіану Роналду повертається до "Манчестера Юнайтед"

Роналду підпише дворічний контракт після отримання візи і проведення медичного обстеження.

"Манчестер Юнайтед" підтвердив, що Кріштіану Роналду повернеться на "Олд Траффорд" після того, як клуб погодив з "Ювентусом" умови трансферу.

Про це повідомляє The Guardian.

Очікується, що Роналду підпише дворічний контракт після отримання візи і проведення медичного обстеження. Умови угоди не розголошуються.

“Манчестер Юнайтед радий підтвердити, що клуб досяг угоди з “Ювентусом” про передачу Кріштіану Роналду за умови узгодження особистих умов, отримання візи та медичного обслуговування”, - йдеться в повідомленні.

Кріштіану, 5-разовий володар "Золотого м'яча", за свою кар'єру виграв понад 30 трофеїв, зокрема 5 титулів Ліги чемпіонів УЄФА, 4 Чемпіонати світу серед клубів ФІФА, 3 чемпіонських титулів в Англії , по 2 - в Іспанії та Італії і Чемпіонат Європи для рідної Португалії.

Граючи у складі “Манчестера Юнайтед” до цього він забив 118 голів у 292 іграх.

Раніше головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллгері на передматчевій пресконференції підтвердив, що Роналду найближчим часом націлений залишити команду.