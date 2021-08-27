Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
У Пустомитах зійшов з рейок товарний поїзд
У Пустомитах зійшов з рейок товарний поїзд
В результаті теракту в аеропорту Кабула загинули 12 військових США (оновлено)
В результаті теракту в аеропорту Кабула загинули 12 військових США (оновлено)
Кулеба відповів на закиди Лаврова про приватизацію Дня хрещення Русі
Кулеба відповів на закиди Лаврова про приватизацію Дня хрещення Русі
Головний санлікар назвав три місця, де люди найчастіше інфікуються коронавірусом
Головний санлікар назвав три місця, де люди найчастіше інфікуються коронавірусом
Марченко: за нинішніх умов сорокалітнім не варто розраховувати на пенсію
Марченко: за нинішніх умов сорокалітнім не варто розраховувати на пенсію
Біля воріт аеропорту Кабула стався вибух, повідомляється про загиблих (оновлено)
Біля воріт аеропорту Кабула стався вибух, повідомляється про загиблих (оновлено)
Борис Ґудзяк: «Міняти країну треба, владу міняти треба, але я раджу почати з того, що змінити себе»
Борис Ґудзяк: «Міняти країну треба, владу міняти треба, але я раджу почати з того, що змінити себе»
ГоловнаСпорт

Кріштіану Роналду повертається до "Манчестера Юнайтед"

Роналду підпише дворічний контракт після отримання візи і проведення медичного обстеження.

Кріштіану Роналду повертається до "Манчестера Юнайтед"
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

"Манчестер Юнайтед" підтвердив, що Кріштіану Роналду повернеться на "Олд Траффорд" після того, як клуб погодив з "Ювентусом" умови трансферу.

Про це повідомляє The Guardian.

Очікується, що Роналду підпише дворічний контракт після отримання візи і проведення медичного обстеження. Умови угоди не розголошуються.

“Манчестер Юнайтед радий підтвердити, що клуб досяг угоди з “Ювентусом” про передачу Кріштіану Роналду за умови узгодження особистих умов, отримання візи та медичного обслуговування”, - йдеться в повідомленні.

Кріштіану, 5-разовий володар "Золотого м'яча", за свою кар'єру виграв понад 30 трофеїв, зокрема 5 титулів Ліги чемпіонів УЄФА, 4 Чемпіонати світу серед клубів ФІФА, 3 чемпіонських титулів в Англії , по 2 - в Іспанії та Італії і Чемпіонат Європи для рідної Португалії.

Граючи у складі “Манчестера Юнайтед” до цього він забив 118 голів у 292 іграх.

Раніше головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллгері на передматчевій пресконференції підтвердив, що Роналду найближчим часом націлений залишити команду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також