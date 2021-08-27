Кріштіану Роналду повертається до "Манчестера Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" підтвердив, що Кріштіану Роналду повернеться на "Олд Траффорд" після того, як клуб погодив з "Ювентусом" умови трансферу.
Про це повідомляє The Guardian.
Очікується, що Роналду підпише дворічний контракт після отримання візи і проведення медичного обстеження. Умови угоди не розголошуються.
“Манчестер Юнайтед радий підтвердити, що клуб досяг угоди з “Ювентусом” про передачу Кріштіану Роналду за умови узгодження особистих умов, отримання візи та медичного обслуговування”, - йдеться в повідомленні.
Welcome 𝗵𝗼𝗺𝗲, @Cristiano 🔴#MUFC | #Ronaldo— Manchester United (@ManUtd) August 27, 2021
Кріштіану, 5-разовий володар "Золотого м'яча", за свою кар'єру виграв понад 30 трофеїв, зокрема 5 титулів Ліги чемпіонів УЄФА, 4 Чемпіонати світу серед клубів ФІФА, 3 чемпіонських титулів в Англії , по 2 - в Іспанії та Італії і Чемпіонат Європи для рідної Португалії.
Граючи у складі “Манчестера Юнайтед” до цього він забив 118 голів у 292 іграх.
Раніше головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллгері на передматчевій пресконференції підтвердив, що Роналду найближчим часом націлений залишити команду.