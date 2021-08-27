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УЄФА визначив кращих футболістів Ліги чемпіонів сезону-2020/21 по амплуа

Цього разу без Мессі і Роналду.

Фото: EPA/UPG

У Стамбулі в рамках жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбулася церемонія нагородження кращих гравців турніру за підсумками минулого сезону.

Кращим воротарем минулого сезону ЛЧ став 29-річний переможець цього турніру в складі лондонського "Челсі" Едуар Менді. Сенегалець обійшов бельгійця Тібо Куртуа з "Реала" і бразильця Едерсона з "Манчестера Сіті".

Партнер Едерсона по клубу Рубен Діаш визнаний кращим захисником ЛЧ. 24-річний португальський гравець випередив двох захисників "Челсі" - іспанця Сесара Аспілікуету і німця Антоніо Рюдігера.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 "Челсі" обіграв "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0.

Ще один учасник минулого фіналу Н'Голо Канте з "Челсі" визнаний кращим півзахисником турніру.

Гравець "Боруссії" Дортмунд Ерлінг Голанд був визнаний кращим форвардом. У боротьбі за це звання він випередив Киліана Мбаппе з ПСЖ і Роберта Левандовскі з "Баварії".

У минулому сезоні на рахунку Голанда 41 гол і 12 асистів в 41 матчі за "Боруссію" у всіх турнірах.

Нагадаємо, найкращим футболістом сезону в Європі був визнаний півзахисник "Челсі" і збірної Італії Жоржиньо, а кращим тренером наставник "пенсіонерів" Томас Тухель.

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