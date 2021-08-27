44-річний данський головний тренер бельгійського "Антверпена" Бріан Пріске відзначився екстраординарним вчинком після виходу свого клубу в групову стадію Ліги Європи.
"Антверпен" виграв матч у відповідь раунду плей-оф у кіпрської "Омонії" (2:0), зрівнявши за сумою двох поєдинків рахунок (4:4), а в серії пенальті переміг - 3:2.
Бріан пообіцяв своїм футболістам, що, якщо його команда проб'ється в Лігу Європи, він прийде на післяматчеву пресконференцію без одягу. Тренер стримав свою обіцянку, прийшовши на зустріч з журналістами лише в рушнику, який прикривав нижню частину тіла.
"Зачекайте ... Що тут відбувається ?!" - прокоментувала фото Бріана пресслужба "Антверпена".
Пріске очолює The Great Old з 29 травня.
Wait... What's happening here?! 👀🤣#OMOANT #COYR🔴⚪ #RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/lEotWZj1FR— Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 26, 2021