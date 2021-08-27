44-річний данський головний тренер бельгійського "Антверпена" Бріан Пріске відзначився екстраординарним вчинком після виходу свого клубу в групову стадію Ліги Європи.

"Антверпен" виграв матч у відповідь раунду плей-оф у кіпрської "Омонії" (2:0), зрівнявши за сумою двох поєдинків рахунок (4:4), а в серії пенальті переміг - 3:2.

Бріан пообіцяв своїм футболістам, що, якщо його команда проб'ється в Лігу Європи, він прийде на післяматчеву пресконференцію без одягу. Тренер стримав свою обіцянку, прийшовши на зустріч з журналістами лише в рушнику, який прикривав нижню частину тіла.

"Зачекайте ... Що тут відбувається ?!" - прокоментувала фото Бріана пресслужба "Антверпена".

Пріске очолює The Great Old з 29 травня.