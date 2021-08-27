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"Зоря" не смогла створити диво, програвши і матч у відповідь плей-оф Ліги Європи

"Рапід" знову забив луганчанам 3 голи.

"Зоря" не смогла створити диво, програвши і матч у відповідь плей-оф Ліги Європи
Фото: ФК "Зоря"

У Запоріжжі відбувся поєдинок у відповідь раунду плей-оф Ліги Європи, в якому "Зоря" приймала віденський "Рапід".

Господарям потрібно було відіграти гандикап у 3 м'ячі, отриманий тиждень тому в австрійській столиці.

Однак незважаючи на гучні заяви представників "Зорі" перед матчем, український клуб не зміг і близько підійти до виконання поставленого завдання.

Два швидкі голи гостей охолодили і до того не дуже гарячий запал "мужиків" - 0:2.

До перерви Олександру Гладкому вдалося скоротити відставання в рахунку, але в середині другого тайму "Рапід" відновив статус-кво - 1:3.

Під завісу матчу Захеді Шахаб з пенальті забив другий гол "Зорі" - 2:3. Він же через хвилину міг принести господарям нічию, але його другий удар з 11-метрового відбив голкіпер гостей.

Колектив Віктора Скрипника так і не зумів створити диво і вийти в груповий етап Ліги Європи. Таким чином, "Зоря" візьме участь на груповій стадії нового турніру Ліги конференцій УЄФА.

Огляд матчу "Зоря" - "Рапід".

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