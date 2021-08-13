УЄФА визначив номінантів на звання найкращого гравця Ліги Європи-2020/21

Двоє з трьох - це гравці "Манчестера Юнайтед".

За підсумками Ліги Європи сезону-2020/21 УЄФА оголосив шортліст претендентів на звання найкращого гравця.

У список номінантів увійшли два гравці "Манчестера Юнайтед" Едінсон Кавані і Бруну Фернандеш, а також їхній суперник по фінальному матчу Жерар Морено ("Вільярреал").

🌟 НОМИНАНТЫ: Награда Лучшему игроку #ЛигаЕвропы в сезоне 2020/21 🌟



🔸 Эдинсон Кавани

🔸 Бруну Фернандеш

🔸 Жерар Морено — УЕФА (@UEFAcom_ru) August 13, 2021

Додамо, що Морено став найкращим бомбардиром розіграшу. Форвард забив 7 м'ячів і віддав 5 гольових передач.

У свою чергу Фернандеш удруге поспіль у трійці претендентів на нагороду.

У журі увійшли тренери 48 клубів, які виступали у груповому етапі Ліги Європи минулого сезону, а також 55 журналістів з усіх асоціацій УЄФА, вибрані Асоціацією європейських спортивних видань (ESM).

Володаря нагороди оголосять 27 серпня на жеребкуванні групового етапу Ліги Європи-2021/22 у Стамбулі.