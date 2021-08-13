Найбільш хамський вчинок на Олімпіаді-2020: марафонець перекинув пляшки з водою, щоб вони не дісталися суперникам
Найбільш хамський вчинок на Олімпіаді-2020: марафонець перекинув пляшки з водою, щоб вони не дісталися суперникам
Російська торгова мережа Mere відкрила магазини в Україні всупереч позиції РНБО
Російська торгова мережа Mere відкрила магазини в Україні всупереч позиції РНБО
У Білій Церкві побилися поліцейські, призначено службове розслідування
У Білій Церкві побилися поліцейські, призначено службове розслідування
Поліція викрила банду, яка обкрадала вантажні потяги з вугіллям на Придніпровській залізниці
Поліція викрила банду, яка обкрадала вантажні потяги з вугіллям на Придніпровській залізниці
Донбас: невтрачене покоління Ч.1
Донбас: невтрачене покоління Ч.1
Провал України в Токіо 2020 був неминучий. Пояснюємо - чому
Провал України в Токіо 2020 був неминучий. Пояснюємо - чому
У Києві сталася сутичка між власником мережі магазинів та інспектором із паркування
У Києві сталася сутичка між власником мережі магазинів та інспектором із паркування
Агент Реброва став на його шляху очолити збірну України
Агент Реброва став на його шляху очолити збірну України
НБУ визнав неплатоспроможним ще один український банк
НБУ визнав неплатоспроможним ще один український банк
ГоловнаСпорт

УЄФА визначив номінантів на звання найкращого гравця Ліги Європи-2020/21

Двоє з трьох - це гравці "Манчестера Юнайтед".

За підсумками Ліги Європи сезону-2020/21 УЄФА оголосив шортліст претендентів на звання найкращого гравця.

У список номінантів увійшли два гравці "Манчестера Юнайтед" Едінсон Кавані і Бруну Фернандеш, а також їхній суперник по фінальному матчу Жерар Морено ("Вільярреал").

Додамо, що Морено став найкращим бомбардиром розіграшу. Форвард забив 7 м'ячів і віддав 5 гольових передач.

У свою чергу Фернандеш удруге поспіль у трійці претендентів на нагороду.

У журі увійшли тренери 48 клубів, які виступали у груповому етапі Ліги Європи минулого сезону, а також 55 журналістів з усіх асоціацій УЄФА, вибрані Асоціацією європейських спортивних видань (ESM).

Володаря нагороди оголосять 27 серпня на жеребкуванні групового етапу Ліги Європи-2021/22 у Стамбулі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також