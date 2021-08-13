"Челсі" здійснив найдорожчий трансфер в історії клубу

Фото: EPA/UPG Ромелу Лукаку

Форвард "Інтера" Ромелу Лукаку став гравцем "Челсі". Про це повідомляє пресслужба "пенсіонерів".

Угода розрахована на п'ять років. Лондонці заплатили Nerazzurri за бельгійця £ 97,5 млн (€ 115 млн), що стало новим рекордом "Челсі".

Попередній рекорд установлено у вересні 2020 року. Тоді клуб зі "Стемфорд Брідж" заплатив за півзахисника "Баєра" Кая Хаверца € 80 млн, плюс € 20 млн бонусів.

Лукаку є вихованцем "Андерлехта". З 2011 по 2014 рік він уже виступав за "Челсі", проте закріпитися в складі команди не зміг, граючи по орендах - у ВБА і в "Евертоні".

Ліверпульський клуб пізніше викупив Ромелу. Далі шлях Лукаку в АПЛ лежав через "Манчестер Юнайтед", звідки 2019 року його продали в "Інтер".

У минулому сезоні форвард провів 36 матчів у Серії А, забив 24 м'ячі (6 - з пенальті) і віддав 11 гольових передач. У складі "Інтера" він став чемпіоном Італії.