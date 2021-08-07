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Власник "Челсі" Абрамович скликав термінову нараду щодо ситуації з Мессі

У "пенсів" з'явилася реальна можливість купити Лео.

Власник "Челсі" Абрамович скликав термінову нараду щодо ситуації з Мессі
Фото: EPAUPG

Власник "Челсі" Роман Абрамович скликав термінову нараду після новини про "розлучення" нападника Ліонеля Мессі з "Барселоною", інформує fapl.ru з посиланням на AS.

Раніше "Барселона" оголосила, що контракт Мессі, який закінчився в кінці червня, не продовжать через "фінансові і структурні перешкди".

Ліонеля сватають в "Манчестер Сіті", ПСЖ, клуби МЛС і Близького Сходу, однак стверджується, що ще одним претендентом на 34-річного аргентинця обіцяє стати "Челсі".

Абрамович небайдужий до Мессі і після гучної новини про уход Ліонеля з "Барселони" скликав нараду з керівництвом свого клубу, щоб обговорити план дій.

В даний момент "Челсі" близький до покупки нападаючого "Інтера" Ромелу Лукаку, проте можливість підписати Мессі вільним агентом ставить трансфер 28-річного бельгійця під сумнів.

На відміну від "Сіті" і ПСЖ, "Челсі" ще не витратив грошей на трансфери цього літа і виразно володіє достатніми ресурсами для запрошення шестиразового володаря "Золотого м'яча".

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