Куїнн стала першим в історії трансгендером - олімпійським чемпіоном

У вирішальному матчі жіночого Олімпійського футбольного турніру в Токіо збірна Канади обіграла Швецію (1:1, по пенальті - 3:2) і завоювала золоті медалі Олімпійських ігор-2020.

У складі збірної Канади "золото" виграла Ребекка Куїнн.

У 2020-му Куїнн зробила камінг-аут як чоловік-трансгендер і попросила, щоб до неї зверталися у множині - вони/їх. Ім'я скоротилося до одного слова - просто Куїнн.

Але 25-річний футболіст не здійснював ніяких маніпуляцій зі своїм тілом і на Олімпіаду приїхав у складі жіночої збірної.

Вона стала першим трансгендером, який завоював олімпійську медаль.