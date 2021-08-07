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Куїнн стала першим в історії трансгендером - олімпійським чемпіоном

Ребекка Куїнн є членом жіночої олімпійської команди Канади з футболу.

Куїнн стала першим в історії трансгендером - олімпійським чемпіоном
Ребекка Куїнн (праворуч)
Фото: EPA/UPG

У вирішальному матчі жіночого Олімпійського футбольного турніру в Токіо збірна Канади обіграла Швецію (1:1, по пенальті - 3:2) і завоювала золоті медалі Олімпійських ігор-2020.

У складі збірної Канади "золото" виграла Ребекка Куїнн.

У 2020-му Куїнн зробила камінг-аут як чоловік-трансгендер і попросила, щоб до неї зверталися у множині - вони/їх. Ім'я скоротилося до одного слова - просто Куїнн. 

Але 25-річний футболіст не здійснював ніяких маніпуляцій зі своїм тілом і на Олімпіаду приїхав у складі жіночої збірної.

Вона стала першим трансгендером, який завоював олімпійську медаль.

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