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Американці не допустили бігунку-трансгендера до олімпійського відбору

Сісі Телфер доведеться почекати ще три роки.

Американці не допустили бігунку-трансгендера до олімпійського відбору
Сісі Телфер
Фото: Twitter

Бігунка на 400 метрів з бар'єрами Сісі Телфер, яка народилася чоловіком, не виступить у відбірних змаганнях за олімпійську збірну США і не поїде в Токіо, повідомляє "Спорт-Экспресс" із посиланням на AP.

Трансгендерна спортсменка не змогла виконати правила World Athletics, які вимагають від учасниць жіночих забігів на дистанціях від 400 до 1500 метрів підтримувати рівень тестостерону в крові нижче за показник 5 нономолів на літр протягом року перед стартами.

Телфер приймала гормональні препарати після зміни статі 2017 року, але недостатньо. Менеджер атлетки заявив, що Сісі згодна з вердиктом спортивної влади, але не відмовляється від своїх олімпійських планів.

Уродженка Ямайки Сісі до 24 років виступала в чоловічих студентських змаганнях на рівні дивізіону В. Після зміни статі вона стала першим в історії трансгендером, який виграв головний чемпіонат NCAA. Це сталося 2019 року.

При цьому суперниці Телфер обурювалися, оскільки тіло Телфер продовжувало залишатися чоловічим, незважаючи на появу жіночих статевих органів і гормональну терапію.

Раніше штангістка з Нової Зеландії Лорел Габбард стала першим в історії трансгендером, офіційно виключеним до списку учасників Олімпіади.

Додамо, що наступна літня Олімпіада відбудеться 2024 року в Парижі.

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