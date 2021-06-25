Фото: ESPN

Ексчемпіон світу в легкій вазі за версією WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) проведе поєдинок проти японця Масаєші Накатані (19-1, 13 KO).

Напередодні бою боксери вперше зустрілися віч-на-віч.

Ломаченко і Накатані провели дуель поглядів, під час якої поводилися стримано, але шанобливо.

Примітно, що українець пожартував зі зросту японця, попросивши присісти. Масаєші цього разу не відмовив Василю.

Востаннє Ломаченко виходив у ринг 18 жовтня минулого року, коли поступився в бою за звання абсолютного чемпіона світу американцеві Теофімо Лопесу.

Його майбутній суперник у кінці минулого року технічним нокаутом переміг пуерториканця Фелікса Вердехо.

Ломаченка з Накатані в професійній кар'єрі об'єднує той факт, що і українець, і японець програли лише раз - Лопесу.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Накатані відбудеться в ніч з суботи на неділю на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, Невада (США). Трансляція запланована на телеканалі ESPN.