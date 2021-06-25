Ексчемпіон світу в легкій вазі за версією WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) проведе поєдинок проти японця Масаєші Накатані (19-1, 13 KO).
Напередодні бою боксери вперше зустрілися віч-на-віч.
Ломаченко і Накатані провели дуель поглядів, під час якої поводилися стримано, але шанобливо.
Примітно, що українець пожартував зі зросту японця, попросивши присісти. Масаєші цього разу не відмовив Василю.
Востаннє Ломаченко виходив у ринг 18 жовтня минулого року, коли поступився в бою за звання абсолютного чемпіона світу американцеві Теофімо Лопесу.
Його майбутній суперник у кінці минулого року технічним нокаутом переміг пуерториканця Фелікса Вердехо.
Ломаченка з Накатані в професійній кар'єрі об'єднує той факт, що і українець, і японець програли лише раз - Лопесу.
Нагадаємо, бій Ломаченко - Накатані відбудеться в ніч з суботи на неділю на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, Невада (США). Трансляція запланована на телеканалі ESPN.
He’s baaaaaaaack. 🤖#LomaNakatani Press Conference LIVE NOW— Top Rank Boxing (@trboxing) June 24, 2021
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.@boxingnakatani checks in, and the #LomaNakatani press conference is just moments away at the top of the hour on the TR YouTube channel.— Top Rank Boxing (@trboxing) June 24, 2021
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